Китай после жалоб Японии закрыл крупнейший сайт с пиратской мангой

Сайт был закрыт после того, как Ассоциация распространения контента за рубежом (CODA) подала уголовное заявление от имени японских компаний. Среди четырех арестованных - оператор сайта, две женщины, загружавшие пиратский контент, и мужчина, который загружал пиратский контент на файлообменные платформы, получая доход от рекламы.

По мнению CODA, закрытие B9Good демонстрирует, что при “упорстве и умной тактике можно найти решения в сложных зарубежных регионах”.