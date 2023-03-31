Китай после жалоб Японии закрыл крупнейший сайт с пиратской мангой

12:03, 31 марта 2023
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Китай после жалоб Японии закрыл крупнейший сайт с пиратской мангойИ арестовал четырех причастных к нему человек
Китайские власти арестовали четырех человек, связанных с B9Good, пиратским сайтом с мангой, который был ориентирован на японских пользователей, но управлялся из Китая. Сайт работал с 2008 года, его посещали примерно 15 млн человек в месяц, причем 95% трафика шло из Японии.
Фото: Unsplash
Сайт был закрыт после того, как Ассоциация распространения контента за рубежом (CODA) подала уголовное заявление от имени японских компаний. Среди четырех арестованных - оператор сайта, две женщины, загружавшие пиратский контент, и мужчина, который загружал пиратский контент на файлообменные платформы, получая доход от рекламы.
По мнению CODA, закрытие B9Good демонстрирует, что при “упорстве и умной тактике можно найти решения в сложных зарубежных регионах”.
Источник:TorrentFreak
Автор:Максим МногословныйТеги:
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