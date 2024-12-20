Китай потерял интерес к изучению английского языка

Таксисты сейчас редко говорят по-английски, и даже сотрудники аэропортов с трудом общаются с иностранцами, часто прибегая к помощи программ-переводчиков. Стремление к изучению английского языка, которое когда-то было частью более широкого открытия Китая миру, сообщает статья, угасло.

В прошлом многие люди в стране рассматривали изучение английского языка как способ получить работу в международных компаниях или реализовать свои возможности за рубежом. Однако в последние годы энтузиазм в отношении этого языка упал.

По данным EF Education First, Китай сейчас занимает 91-е место из 116 стран по уровню владения английским языком, что значительно ниже 38-го места всего четыре года назад.