Китай потерял интерес к изучению английского языка

Опубликовано 20 декабря 2024, 10:301 мин.
Китай потерял интерес к изучению английского языкаСнижение интереса к изучению английского языка в Китае
В годы, предшествовавшие Олимпийским играм 2008 года в Пекине, Китай выступил с масштабной инициативой по обучению английскому языку, поставив целью, чтобы 80% водителей такси и других работников сферы обслуживания владели базовыми навыками английского языка. Однако сегодня многие гости Пекина замечают, что уровень владения английским языком «ограничен», пишет Economist.
Таксисты сейчас редко говорят по-английски, и даже сотрудники аэропортов с трудом общаются с иностранцами, часто прибегая к помощи программ-переводчиков. Стремление к изучению английского языка, которое когда-то было частью более широкого открытия Китая миру, сообщает статья, угасло.
В прошлом многие люди в стране рассматривали изучение английского языка как способ получить работу в международных компаниях или реализовать свои возможности за рубежом. Однако в последние годы энтузиазм в отношении этого языка упал.
По данным EF Education First, Китай сейчас занимает 91-е место из 116 стран по уровню владения английским языком, что значительно ниже 38-го места всего четыре года назад.