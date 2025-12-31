Китай потребовал от Нидерландов отменить «захват» производителя микросхем Nexperia

Министерство коммерции Китая заявило, что голландская сторона должна «немедленно исправить ошибку» и прекратить «неправомерное административное вмешательство» в работу завода Nexperia в Нидерландах.

Ранее Нидерланды ввели для компании «особый режим», запрещавший принимать ключевые решения без одобрения правительства — формальный «захват», как пишут СМИ. Власти страны объяснили это «необходимостью гарантировать поставки чипов» и опасениями, что «китайский владелец Nexperia может перенести производство в Китай». Решение было приостановлено после переговоров с Пекином, но часть ограничений, включая отстранение китайского гендиректора, осталась в силе.

Китай, в свою очередь, ввел ответные ограничения на экспорт некоторых чипов, произведенных на заводах Nexperia в КНР, что уже привело к сбоям в работе автопроизводителей.