Китай потребовал отключить подсказки в интернет-поиске

Приостановка является второй в своем роде для Bing с декабря и происходит на фоне продолжающегося давления на технологические платформы в Пекине. Причину нового запрета не уточнили.

Сама Microsoft опубликовала лишь такое заявление: «Bing является глобальной поисковой платформой и по-прежнему привержена соблюдению верховенства закона и права пользователей на доступ к информации».

Reuters напоминает, что интернет-компании в Китае за последний год пострадали от регулятивных мер, которые наложили новые ограничения на различные области. В августе китайские власти опубликовали проект правил, определяющих, как интернет-платформы могут и не могут использовать алгоритмы.