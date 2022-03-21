Китай потребовал отключить подсказки в интернет-поиске

Наука и технологии
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Китай потребовал отключить подсказки в интернет-поискеНа семь дней
Из иностранных поисковых систем в Китае доступна только Microsoft Bing. Сегодня она сообщила, что китайские власти потребовали от неё приостановить автозаполнение при поиске на семь дней.
Приостановка является второй в своем роде для Bing с декабря и происходит на фоне продолжающегося давления на технологические платформы в Пекине. Причину нового запрета не уточнили.
Сама Microsoft опубликовала лишь такое заявление: «Bing является глобальной поисковой платформой и по-прежнему привержена соблюдению верховенства закона и права пользователей на доступ к информации».
Reuters напоминает, что интернет-компании в Китае за последний год пострадали от регулятивных мер, которые наложили новые ограничения на различные области. В августе китайские власти опубликовали проект правил, определяющих, как интернет-платформы могут и не могут использовать алгоритмы.