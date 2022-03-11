Китай пожаловался на постоянные кибератаки из США для взлома российских объектов

Наука и технологии
Сегодня в 12:42
1 мин.
Китай пожаловался на постоянные кибератаки из США для взлома российских объектовА также украинских и белорусских
Китайские СМИ сообщили, что страна подвергается непрерывным кибератакам с февраля. В атаках обвиняют США. Утверждается, что главные цели хакеров — Белоруссия, России и Украина.
Китайцы сообщают, что хакеры пытаются завладеть компьютерами страны, чтобы осуществлять атаки на вышеперечисленные страны. Информацией об этом поделились специалисты кибербезопасности CNCERT/CC. Они заявили, что анализ показал: большинство адресов, осуществлявших атаки, находилось в США. Утверждается также, что некоторые адреса были из других стран, таких как Германия и Нидерланды.
Reuters напоминает, что кибератаки уже давно были основным источником напряжённости между США и их союзниками и Китаем. Первые обвиняли Китай в проведении глобальной кампании кибершпионажа. Пекин эти обвинения отрицает.
Источник: Reuters