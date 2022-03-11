Китай пожаловался на постоянные кибератаки из США для взлома российских объектов

Китайцы сообщают, что хакеры пытаются завладеть компьютерами страны, чтобы осуществлять атаки на вышеперечисленные страны. Информацией об этом поделились специалисты кибербезопасности CNCERT/CC. Они заявили, что анализ показал: большинство адресов, осуществлявших атаки, находилось в США. Утверждается также, что некоторые адреса были из других стран, таких как Германия и Нидерланды.

Reuters напоминает, что кибератаки уже давно были основным источником напряжённости между США и их союзниками и Китаем. Первые обвиняли Китай в проведении глобальной кампании кибершпионажа. Пекин эти обвинения отрицает.