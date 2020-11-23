Китай предложил обязать путешественников получать QR-коды с COVID-статусом

С таким предложением китайский лидер выступил на виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20). Си Цзиньпин считает, что миру необходимо восстановить работу цепочек поставок и упорядочить перемещение людей по планете.

Эту проблему должны будут решить QR-коды. Они будут генерироваться на основе результатов теста на коронавирус. Благодаря QR-кодам можно будет узнать состояние здоровья путешественников.

В Китае уже действует система «кодов здоровья». Она работает на базе сервисов WeChat и Alipay. Система запоминает, с кем контактировал человек, как перемещался, и выдаёт ему зелёный, жёлтый или красный кол. Людям с красным и жёлтым кодом нужно соблюдать карантин.