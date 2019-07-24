Китай предложил полностью запретить ядерное оружие

В документе уточняется, что Китай не станет применять ядерное оружие первым «в любое время и при любых обстоятельствах». В гонке вооружений с любой другой страной КНР не участвует. А свой ядерный потенциал сохраняет на минимальном на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

Выступает же Китай за окончательный запрет и уничтожение ядерного оружия. Также в документе упомянуты новые угрозы безопасности, в частности, кибератаки. Китай же выбрал политику сдерживания и противодействия агрессии.