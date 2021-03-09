Наука и технологии
Сегодня в 14:11
Китай представил аналог российской боевой машины пехоты на базе «Арматы»
Китайцы доработали свою машину
На 15-ой Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ) Китай показал свой проект тяжёлой боевой машины пехоты. Её называют аналогом российской Т-15 на унифицированной платформе «Армата».
Первоначальную версию машины китайцы показали ещё в 2019 году. К 2021 её доработали. В частности, укоротилась верхняя лобовая деталь корпуса. На неё, как пишет «Российская газета», установили телевизионные камеры. В корме БМП есть две дистанционно-управляемые 12,7-мм пулемётные установки. Также у машины появились бочки с топливом.
В обитаемой башне есть 100-мм нарезная пушка, которая также может служить для пуска управляемых ракет, 30-мм скорострельная автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт.
Китайская БМП имеет двигатель мощностью 1300-1500 л.с. Считается, что поэтому машина будет обладать хорошей подвижностью.