Китай представил аналог российской боевой машины пехоты на базе «Арматы»

Первоначальную версию машины китайцы показали ещё в 2019 году. К 2021 её доработали. В частности, укоротилась верхняя лобовая деталь корпуса. На неё, как пишет «Российская газета», установили телевизионные камеры. В корме БМП есть две дистанционно-управляемые 12,7-мм пулемётные установки. Также у машины появились бочки с топливом.

В обитаемой башне есть 100-мм нарезная пушка, которая также может служить для пуска управляемых ракет, 30-мм скорострельная автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт.

Китайская БМП имеет двигатель мощностью 1300-1500 л.с. Считается, что поэтому машина будет обладать хорошей подвижностью.