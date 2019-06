Китай предупредил IT-компании об ужасных последствиях поддержки бана США

Об этом пишет The New York Times. Помимо Microsoft и Dell, китайцы встретились с руководством компаний Samsung, SK Hynix Inc и ARM. Все эти встречи прошли после того, как власти Китая объявили о создании списка «ненадёжных организаций».

Сообщается, что предупреждения были попыткой предотвратить разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с глобальной.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список», запретив ей покупать технологии у американских компаний. Однако это лишь один фронт разгоревшейся торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами.