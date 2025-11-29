Китай предупредил о «пузыре» на рынке человекоподобных роботов

Опубликовано 29 ноября 2025, 18:451 мин.
Китай предупредил о «пузыре» на рынке человекоподобных роботовВерим?
Китай официально предупредил о возможном «пузыре» на рынке человекоподобных роботов. Представитель государственного комитета по развитию Ли Чао заявил, что стремительный рост числа компаний, создающих похожих друг на друга роботов, может привести к перегреву сектора.
Сейчас в одном Китае над созданием таких роботов работают более 150 компаний. Однако массового производства пока нет. Инженеры всё ещё решают сложные технические задачи.
Эксперты предупреждают, что если этот «пузырь» лопнет, последствия будут ощутимы во всём мире. Хотя подобный кризис может временно ослабить конкуренцию для некоторых компаний, в долгосрочной перспективе отрасль «ждёт сложный период перестройки», пишут СМИ.
Инвесторы станут более осторожными.