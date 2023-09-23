Китай прекратил экспорт нужных мировым производителям микросхем минералов

Китай производит около 80% мирового объема галлия и 60% германия. Однако таможенные данные свидетельствуют об отсутствии экспорта этих элементов в августе по сравнению с 5,15 метрическими тоннами галлия и 8,1 метрическими тоннами германия в июле.

Министерство торговли Китая сообщило, что оно получило заявки на экспорт этих материалов и одобрило некоторые из них, не уточнив при этом, что именно.

Этот шаг рассматривается как ответная мера Китая на американские меры экспортного контроля, несмотря на внутренние экономические проблемы. Аналитики предупреждают, что ограничение экспорта может негативно сказаться на экономике Китая и привести к смещению цепочек поставок за пределы страны.