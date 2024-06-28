Китай пригласил ученых всего мира изучать их лунные образцы. С США есть проблемы

Выступая на пресс-конференции в Пекине, официальные лица подчеркнули открытость для международных ученых из таких стран, как Европейское космическое агентство, Франция, Италия и Пакистан. Они воздержались от раскрытия конкретных количеств образцов или результатов, но сообщили, что ожидают геологических открытий от вулканической породы возрастом 2,5 миллионов лет, собранной с дальней стороны Луны.

Будущие миссии включают амбициозные планы "Тяньвэнь-3" для возвращения образцов с Марса к 2030 году, а затем "Тяньвэнь-4" для исследования Юпитера.

В 2011 году Конгресс США принял закон, запрещающий правительственным учреждениям, в том числе NASA, сотрудничать с Китаем в области освоения космоса. Закон стал известен как "поправка Вольфа".