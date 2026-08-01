Китай пригрозил ответными мерами на запрет США на импорт роботов

Опубликовано 01 августа 2026, 12:481 мин.
Китай пригрозил ответными мерами на запрет США на импорт роботовИстория развивается
Китай предупредил США, что жёстко ответит, если американская сторона введёт запрет на ввоз иностранных роботов и преобразователей напряжения. В том числе китайских.
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Министерство коммерции КНР 30 июля призвало США отменить готовящиеся ограничения и прекратить «ошибочные действия». По мнению китайской стороны, такие меры направлены против китайских компаний и их продукции, носят «дискриминационный характер» и «подавляют конкуренцию».
28 июля американская Федеральная комиссия по связи (FCC) объявила о планах ограничить импорт новых китайских роботов и инверторов. Официальная причина в защите национальной безопасности и развитии собственного производства в сфере ИИ.
В ответе министерства говорится, что Вашингтон злоупотребляет понятием «национальная безопасность». Китай назвал это «искажением рынка и политикой одностороннего запугивания», которая игнорирует интересы промышленности обеих стран.
Источник:straitstimes
Автор:Максим Многословный