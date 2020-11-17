Китай применил микроволновое оружие в Ладакхе

Как пишет «Военное обозрение», оружие было применено во время стычек в районе озера Пангонг. По словам профессора, использовалось «инновационное высокомощное микроволновое оружие». Его направили против индийских солдат, контролировавших вершины гор в Ладакхе. Военных якобы не удавалось «оттуда выбить» с помощью обычного оружия.

Профессор рассказал, что китайские солдаты излучали микроволны от подножия горы к вершине, где индийские военные занимали позиции. Из-за этого последние в итоге отступили с доминирующих позиций. Сообщается, что это был первый случай применения микроволнового оружия.

Ранее Китай сообщал, что разработал несмертельное оружие на основе действия микроволн. Оно вызывает у противника нестерпимую боль.