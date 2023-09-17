Китай приостановил программу шпионских воздушных шаров

Китай приостановил программу шпионских воздушных шаровТак считают американские чиновники
Китай, по всей видимости, приостановил программу запуска шпионских аэростатов после инцидента, произошедшего в начале этого года, когда один из высотных аэростатов пересек воздушное пространство США и был впоследствии сбит американскими истребителями.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Американские официальные лица считают этот шаг преднамеренным, поскольку после февральского инцидента новых запусков не наблюдалось. Инцидент еще больше обострил американо-китайские отношения, что привело к отсрочке поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Хотя лидеры китайской компартии, как сообщается, не планировали, чтобы воздушный шар пересекал территорию США, они сделали выговор операторам программы в связи с инцидентом.
Приостановка программы рассматривается как попытка стабилизировать американо-китайские отношения в преддверии возможной встречи президента Байдена и Си Цзиньпина в ноябре.
Китай утверждает, что воздушный шар был гражданским и исследовательским.