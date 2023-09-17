Китай приостановил программу шпионских воздушных шаров

Американские официальные лица считают этот шаг преднамеренным, поскольку после февральского инцидента новых запусков не наблюдалось. Инцидент еще больше обострил американо-китайские отношения, что привело к отсрочке поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Хотя лидеры китайской компартии, как сообщается, не планировали, чтобы воздушный шар пересекал территорию США, они сделали выговор операторам программы в связи с инцидентом.

Приостановка программы рассматривается как попытка стабилизировать американо-китайские отношения в преддверии возможной встречи президента Байдена и Си Цзиньпина в ноябре.

Китай утверждает, что воздушный шар был гражданским и исследовательским.