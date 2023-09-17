Наука и технологии
11:29, 17 сентября 2023
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Китай приостановил программу шпионских воздушных шаров

Так считают американские чиновники

Китай, по всей видимости, приостановил программу запуска шпионских аэростатов после инцидента, произошедшего в начале этого года, когда один из высотных аэростатов пересек воздушное пространство США и был впоследствии сбит американскими истребителями.

Китай приостановил программу шпионских воздушных шаров

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Американские официальные лица считают этот шаг преднамеренным, поскольку после февральского инцидента новых запусков не наблюдалось. Инцидент еще больше обострил американо-китайские отношения, что привело к отсрочке поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Хотя лидеры китайской компартии, как сообщается, не планировали, чтобы воздушный шар пересекал территорию США, они сделали выговор операторам программы в связи с инцидентом.

Приостановка программы рассматривается как попытка стабилизировать американо-китайские отношения в преддверии возможной встречи президента Байдена и Си Цзиньпина в ноябре.

Китай утверждает, что воздушный шар был гражданским и исследовательским.

Источник:CNN
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