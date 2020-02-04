Китай приостановил производство оружия из-за коронавируса

Речь идёт в том числе и о тех производителях, которые работают над третьим авианосцем и истребителями J-15. Defense World сообщает, что в городе Ухань и провинции Хубэй, где и появился коронавирус 2019-nCoV, расположены многие китайские институты и производства, связанные с вооружениями.

Сотрудников предприятий, выезжавших в другие города после начала эпидемии, попросили не возвращаться на работу до соответствующего уведомления или пройти карантин.

Отмечается, что из-за приостановки работы стоит ожидать плановых задержек в строительстве нового авианосца.

На сегодня число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае составило более 20,4 тысячи. Погибли уже 425 человек.