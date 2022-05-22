Китай привезет образцы грунта с астероида

Миссия "Тяньвэнь-2", рассчитанная на 10 лет, сначала нацелится на небольшой околоземный астероид Kamo'oalewa. Космический аппарат соберет образцы с космического камня, а также попытается применить новый метод посадки, используя четыре роботизированные руки, при этом сверла на руках закрепят зонд на поверхности астероида шириной 40 метров.

Ожидается, что "Тяньвэнь-2" вернется на Землю не раньше, чем через два года после запуска, сбросив свой груз. Но на этом миссия не закончится. После спуска капсулы "Тяньвэнь-2" будет использовать земную гравитацию, чтобы отправится в семилетнее путешествие к 311P/PANSTARRS. Там он выйдет на орбиту и проанализирует объект с помощью ряда камер и спектрометров.

Институт космических исследований Российской академии наук также будет участвовать в активной фазе миссии, связанной с астероидом. Институт был выбран в качестве поставщика детекторов частиц и солнечного ветра по итогам конкурса 2019 года, объявленного Китайским национальным космическим управлением (CNSA).