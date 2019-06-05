Китай произвёл первый морской запуск спутников

Китай провёл первый в истории страны космический запуск с морской платформы. Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» (CZ-11) с платформы в Жёлтом море прошёл успешно.

Он состоялся в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве). «Чанчжэн-11» несла на своём борту семь космических аппаратов.

Обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана. «Чанчжэн-11» представляет собой китайскую четырёхступенчатую космическую ракету. Она твердотопливная и её обломки не подвергнут опасности окружающую среду.