Китай проведет эксперимент по отклонению астероида через 6 лет

Целью миссии станет 30-метровый астероид под названием 2015 XF261, который в июне 2024 года пройдет «недалеко» от Земли. Цель миссии — не только изменить траекторию движения астероида, но и собрать исчерпывающие данные о его характеристиках. Используя спектральные и лазерные 3D-детекторы, цветные камеры среднего поля, радары обнаружения и анализаторы пылевых частиц, CNSA намерена определить форму, размер, состав и структуру астероида.

Космический аппарат будет находиться на орбите астероида в течение трех-шести месяцев, чтобы провести эти наблюдения перед запуском «кинетического ударного элемента». После удара космический аппарат останется на позиции еще на шесть-двенадцать месяцев, чтобы следить за изменениями орбиты астероида, исследовать ударный кратер и проанализировать выброшенные материалы.