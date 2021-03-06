Китай провёл испытания крупнейшего в мире гидросамолёта

Крупнейший в мире гидросамолёт называется AG600. Его лётные испытания начались в 2017 году. В 2022 китайцы уже хотят начать поставки первых серийных AG600. Сообщается, что разработчики получили заказы на 17 гидросамолётов.

Длина самолёта составляет 37 метров, а размах крыла достигает 38,8 метра. Гидросамолёт может летать на расстояние до пяти тысяч километров. В него вмещаются 50 человек. Скорость самолёта может достигать 570 километров в час.

Есть у AG600 версия для пожаротушения. Гидросамолёт способен набирать воду в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду.

Помимо этого, самолёт можно использовать для доставки военных на острова.