Китай провёл операцию в передвижной офтальмологической больнице в… самолёте

Опубликовано 14 декабря 2025, 22:151 мин.
Китай провёл операцию в передвижной офтальмологической больнице в… самолётеБлиже к солнцу, чтобы лучше видно было
Китай успешно провёл первую офтальмологическую операцию в воздухе на борту специально оборудованного медицинского самолёта. Медицинская бригада из офтальмологического центра Университета Сунь Ятсена выполнила операцию 10 декабря на борту китайского регионального самолёта C909, который был полностью переоборудован в передвижную больницу.
Китай, как пишут местные СМИ, теперь обладает полностью автономно разработанной и управляемой «летающей офтальмологической больницей», готовой к клиническому применению.
В будущем этот самолёт будет служить для оказания медицинской помощи в отдалённых районах Китая, а также для «поддержки международных медицинских миссий» в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и глобальных программ по профилактике слепоты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.