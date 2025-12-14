Китай провёл операцию в передвижной офтальмологической больнице в… самолёте

Китай, как пишут местные СМИ, теперь обладает полностью автономно разработанной и управляемой «летающей офтальмологической больницей», готовой к клиническому применению.

В будущем этот самолёт будет служить для оказания медицинской помощи в отдалённых районах Китая, а также для «поддержки международных медицинских миссий» в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и глобальных программ по профилактике слепоты.

