Китай провёл учения с аналогом российской установки разминирования «Змей Горыныч»

Как пишет «Российская газета», китайская бронемашина была создана на шасси среднего танка Тип 59 и имеет обозначение GSL-130. У машины есть специальные установки, которые запускают ракеты с зарядами, способными проделывать проходы в минных полях. Дальность действия у них равна 100 метрам. На такое же расстояние машина может создавать свободную от мин полосу шириной до пяти метров.

Также у GSL-130 есть противоминный плуг и электромагнитный трал. Машина может ехать по шоссе с максимальной скоростью 47 км/ч. Запас хода составляет 400 километров. Внутри машины могут находиться два члена экипажа.