Китай раскрыл «многочисленные случаи» шпионажа в космическом секторе

Министерство подчеркнуло, что для получения доступа к последним результатам исследований использовались тактики побуждения и принуждения, но получилось предотвратить утечку основных секретов.

Агентство подчеркнуло стратегическую важность космических активов и необходимость их защиты, заявив, что космос стал ключевой областью геополитического соперничества. Хотя конкретные страны не были названы, в заявлении подчеркивается, что некоторые государства рассматривают Китай как основного конкурента в космосе и намерены подавить его достижения.

Амбициозная космическая программа Китая включает в себя такие цели, как запуск лунной миссии с экипажем к 2030 году и превращение в мирового лидера в космосе к 2050 году. Недавно космический аппарат «Чанъэ-6» отправился в 53-дневную миссию по сбору образцов горных пород с дальней стороны Луны.