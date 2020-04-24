Китай раскрыл некоторые детали первой миссии на Марс

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на китайский агентство «Синьхуа», в пятницу Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило название первой миссии на Марс — «Тяньмэнь-1».

В рамках миссии планируется беспилотный исследовательский полёт на планету. Он должен состояться уже в этом году.

«Коммерсант» отмечает, что «Тяньмэнь» — это название произведения древнекитайского поэта Цай Юаня. Его можно перевести как «Вопросы к небу». В стихотворении упоминаются и звёзды, и другие небесные тела.

Как уточнили в CNSA, в будущем все китайские миссии по исследованию других планет будут носить такое же название — «Тяньмэнь»