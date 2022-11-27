Наука и технологии
11:42, 27 ноября 2022
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Китай разрабатывает ядерную систему питания для лунной базы

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Китайская станция на южном полюсе Луны будет работать на ядерной энергии, заявил руководитель лунного проекта страны. Он не сообщил подробностей, но в предыдущих сообщениях говорилось, что он сможет вырабатывать 1 мегаватт электроэнергии, что достаточно для питания сотен домов в течение года.

Китай разрабатывает ядерную систему питания для лунной базы

"Сейчас мы разрабатываем новую систему, использующую ядерную энергию для удовлетворения долгосрочных потребностей лунной станции в энергии большой мощности", - сказал Ву Вейрен, главный конструктор китайской программы освоения Луны, в интервью государственной телерадиокомпании CCTV.

Ядерная энергия является постоянным и надежным источником энергии независимо от местоположения или наличия солнечного света. Она обеспечит энергию, необходимую для работы приборов, а также для выработки кислорода и добычи воды астронавтами.

Ожидается, что строительство китайской лунной станции будет завершено к 2028 году. В ее базовую конфигурацию войдут спускаемый аппарат, бункер и орбитальный аппарат, а также ровер, который будет заряжаться от ядерной энергии.

Источник фото:Ferra.ru
Источник:SCMP
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