Китай разрабатывает ядерную систему питания для лунной базы

Китай разрабатывает ядерную систему питания для лунной базыКогда билеты в продаже появятся?
Китайская станция на южном полюсе Луны будет работать на ядерной энергии, заявил руководитель лунного проекта страны. Он не сообщил подробностей, но в предыдущих сообщениях говорилось, что он сможет вырабатывать 1 мегаватт электроэнергии, что достаточно для питания сотен домов в течение года.
"Сейчас мы разрабатываем новую систему, использующую ядерную энергию для удовлетворения долгосрочных потребностей лунной станции в энергии большой мощности", - сказал Ву Вейрен, главный конструктор китайской программы освоения Луны, в интервью государственной телерадиокомпании CCTV.
Ядерная энергия является постоянным и надежным источником энергии независимо от местоположения или наличия солнечного света. Она обеспечит энергию, необходимую для работы приборов, а также для выработки кислорода и добычи воды астронавтами.
Ожидается, что строительство китайской лунной станции будет завершено к 2028 году. В ее базовую конфигурацию войдут спускаемый аппарат, бункер и орбитальный аппарат, а также ровер, который будет заряжаться от ядерной энергии.