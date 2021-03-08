Китай решил достичь превосходства в искусственном интеллекте

Помимо этого, в список вошли интегральные схемы, науки о мозге, генетика и биотехнология, клиническая медицина и здравоохранение, а также исследования глубин Земли, моря, космоса и полярных регионов.

Теперь Китай будет увеличивать финансирование исследований в указанных областях. Это часть пятилетнего плана, одна из задач которого — достичь превосходства технологической гонке с США.

Премьер-министр Китая также назвал области, в которых можно достичь «крупных прорывов в основных технологиях». Это высокотехнологичные полупроводники, операционные системы, компьютерные процессоры и облачные вычисления.

К 2035 году Китай планирует достичь прорыва в основных технологиях и войти в число самых инновационных стран мира.