Китай решил достичь превосходства в воздухе за счёт российского истребителя

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на шэньянского конструктора, Китай заинтересован в Су-57. Не исключено, что страна импортирует его, в том числе и для исследований. Российские технологии в истребителе пятого поколения якобы помогут усовершенствовать китайские самолёты. В частности, технологии могут пригодиться для китайских истребителей J-11D и J-20.

Эксперты также сравнили Су-57 и J-20. Они отметили, что российский самолёт является более манёвренной и универсальной машиной, имеет уникальные технологии, включая радары и системы защиты, а также способен нести внушительный арсенал из ракет класса «воздух-воздух» и гиперзвуковых ракет.

«Это позволяет Су-57 выступать в качестве эффективного морского ударного истребителя, дополняя возможности J-20 как специального истребителя для достижения превосходства в воздухе», — подытожили эксперты.