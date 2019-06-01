Китай решил создать собственный чёрный список для мести США

В китайский список будут помещать иностранные компании или отдельных лиц, которые не соблюдают рыночные правила и прекращают поставки предприятиям Китая в некоммерческих целях. Иными словами, все те физические и юридические лица, которые наносят серьёзный ущерб правам и интересам китайских компаний.

Для всех организаций и людей, включённых в список, Китай ограничит сотрудничество с местными компаниями или запретит любую деятельность в стране.

Кто именно попадёт в «чёрный список», пока неизвестно. Но, скорее всего, Китай создаёт его как ответную меру на санкции США. Напомним, недавно Huawei подала иск в суд на американские власти по поводу внесения компании в «чёрный список».