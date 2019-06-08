Китай решил запретить США пользоваться своими технологиями

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главного редактора китайской газеты Global Times. Если меры будут приняты, то США столкнётся с большими неудобствами, а Китай отомстит за то, что американское Министерство торговли внесло Huawei в «чёрный список» из-за «угрозы национальной безопасности».

Также журналисты из Китая пишут, что власти страны создают механизм управления для защиты ключевых китайских технологий. Сообщается, что правительство Китая рассматривает запрет на экспорт некоторых технологий как большой шаг к улучшению системы в целом и к противодействию давлению со стороны США.

Напомним, недавно Министерство торговли Китая сообщило о создании «списка ненадёжных организаций», аналога «чёрного списка» США.