Китай секретно разработал беспилотные подлодки

Сообщается, что роботизированные подлодки были построены ещё в 1990-х. Китайские военные проводили успешные полевые испытания субмарин в 2010.

Отмечается, что такие беспилотники, скорее всего, сейчас предназначены для работы поодиночке. Однако исследователи говорят, что они могут быть запрограммированы для действия в «стае».

Пока не известно никаких доказательств того, что роботизированные подводные лодки когда-либо использовались в реальных боевых условиях.

Во время полевых испытаний в 2010 году субмарина сразу переключилась в боевой режим, когда поймала сигнал гидролокатора об обнаружении подводной цели. После этого подлодка определила точное местоположение цели, а после атаковала её с помощью торпеды. Всё это происходило без участия человека.