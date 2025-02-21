Китай скоро запустит миссию по сбору образцов с астероида

Первой остановкой Tianwen-2 станет астероид Kamoʻoalewa, небольшой космический камень, вращающийся вблизи Земли. Ученые полагают, что он мог прилететь с Луны после древнего столкновения. Миссия будет использовать два метода отбора проб для сбора материала, который будет возвращен на Землю около 2027 года.

После возвращения образцов космический аппарат продолжит свой путь к комете 311P/PANSTARRS и прибудет к ней в середине 2030-х годов. Цель — изучить ее поверхность, пылевые выбросы и другие особенности, чтобы узнать больше об объектах, которые имеют общие характеристики как астероидов, так и комет.