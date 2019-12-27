Китай скоро завершит создание собственного аналога GPS

Сообщается, что правительство Китая намерено заменить GPS в стране на Beidou, а также предлагать навигационную систему партнёрам по всему миру, начиная уже с 2020 года. На сегодняшний день услуги на базе Beidou используются в 120 странах и регионах мира.

«До июня 2020 года мы планируем запустить ещё два спутника на геостационарную орбиту, и система Beidou-3 будет полностью завершена», — заявил руководитель проекта.

В текущем же году при помощи семи запусков на орбиту было выведено десять спутников. По сути, китайцы уже завершили формирование главных элементов созвездия системы Beidou-3.