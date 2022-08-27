Китай создает дождь с помощью беспилотников

Китайское метеорологическое управление запустило беспилотники в северной и юго-восточной Сычуани в четверг утром, и в конечном итоге самолеты покроют площадь в 6000 квадратных километров в ходе операций, которые продлятся до понедельника, сообщило государственное агентство CCTV.

В облако, уже содержащее достаточное количество влаги, сбрасывается ледообразующее вещество, например, йодистое серебро. Капли дождя собираются вокруг вещества, набирая вес, пока не начинают падать.

Китай уже давно использует эту технологию для полива полей, охлаждения пылающих городов и обеспечения ясного неба во время таких мероприятий, как Олимпийские игры.