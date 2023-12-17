Китай создал систему тренировок для космических боев

Китай создал систему тренировок для космических боевВоенные курсанты сражаются в футуристических стычках
Китайские военные ученые обнародовали передовую игровую систему для космических войн, ранее скрывавшуюся от посторонних глаз. Отличаясь «удобным» дизайном, эта технология является не просто инструментом для военных операций, а полем боя для более чем 400 военных курсантов, которые приняли участие в двухмесячном соревновании, участвуя в имитационных космических боях с применением современного оружия.
Разработанная Национальным университетом оборонных технологий, система имитирует сложный космический бой, формируя следующее поколение «космических воинов». Благодаря почти кинематографическому эффекту система может сделать виртуальную Землю прозрачной, позволяя пользователям наблюдать за ситуацией в обоих полушариях в режиме реального времени.
Хотя Китай утверждает, что его космические приготовления носят оборонительный характер, космическая военная игра намекает на потенциальную гонку вооружений. Ставки высоки, и эксперты предупреждают о катастрофических последствиях таких войн, включая перебои в работе жизненно важных служб и каскад обломков, угрожающих Земле.