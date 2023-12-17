Китай создал систему тренировок для космических боев

Разработанная Национальным университетом оборонных технологий, система имитирует сложный космический бой, формируя следующее поколение «космических воинов». Благодаря почти кинематографическому эффекту система может сделать виртуальную Землю прозрачной, позволяя пользователям наблюдать за ситуацией в обоих полушариях в режиме реального времени.

Хотя Китай утверждает, что его космические приготовления носят оборонительный характер, космическая военная игра намекает на потенциальную гонку вооружений. Ставки высоки, и эксперты предупреждают о катастрофических последствиях таких войн, включая перебои в работе жизненно важных служб и каскад обломков, угрожающих Земле.