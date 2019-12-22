Китай создаст собственный атомный авианосец с помощью России

Авторы материала пишут, что Китай намерен изучать российские ядерные реакторы на атомных ледоколах. Они упомянули, что Россия пригласила Китай для участия в создании нового класса таких кораблей.

Журналисты указывают, что китайцам наиболее интересен именно советский опыт, а не американский или французский. Якобы страна не может себе позволить поступательный подход, как США. Кроме того, тот факт, что русские позволили китайцам изучать ледоколы, говорит о том, что Москва и Пекин рассматривают долгосрочное сотрудничество. Авторы материала отмечают, что говорить об этом определённо пока рано. Поскольку первый китайский атомный авианосец появится не раньше 2030 года.