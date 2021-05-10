Наука и технологии
Сегодня в 17:31
Китай создаст свой аналог космического интернета от Илона Маска
Уже учредил специальную компанию
Китай открыл новое государственное предприятие, которое создаст «ответ» на Starlink — интернет-проект Илона Маска. То есть Китай намерен запустить собственный глобальный спутниковый интернет.
Перед молодой компанией China Satellite Network Group поставлена задача запускать в космос на низкую околоземную орбиту (НОО) спутники, которые будут предоставлять интернет-услуги в любой точке планеты. Такая же цель стоит перед Starlink. Китайская компания подчиняется Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР.
У China Satellite Network Group пока даже нет официального веб-сайта, а государство ничего не сообщает об её структуре. Кроме того, China Satellite Network Group ещё не запустила ни одного спутника в отличие от Starlink.