Китай стал лидером по количеству ИИ-патентов, оставив США позади

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, на Китай приходится более 40% мировых патентных заявок на ИИ, Япония и Южная Корея отстают от него, подав в общей сложности 16 700 заявок на 2022 год.

Такое значительное превосходство в количестве патентных заявок на ИИ отражает доминирующее положение Китая в различных технологических отраслях - от наноматериалов и робототехники до передовых радиочастотных коммуникаций, оборонных и космических технологий.

Источники, близкие к пекинским руководителям, утверждают, что подача патентных заявок является одним из наиболее эффективных способов противостоять кампании ограничений, проводимой Вашингтоном. Хотя не все патентные заявки приводят к реальным изобретениям, китайские компании, такие как Huawei, добились инноваций в таких областях, как нейронные сети, суперкомпьютеры и распознавание образов.