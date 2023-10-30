Китай стал лидером по количеству ИИ-патентов, оставив США позади

Китай стал лидером по количеству ИИ-патентов, оставив США позадиНа далеко ли
Китай вырвался вперед в гонке инноваций в области ИИ, подав 29 853 заявки на патенты, связанные с ИИ, по сравнению с 29 000 в предыдущем году. Напротив, в США количество патентных заявок на ИИ сократилось на 5,5%. В целом разрыв между двумя странами составляет 80%.
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По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, на Китай приходится более 40% мировых патентных заявок на ИИ, Япония и Южная Корея отстают от него, подав в общей сложности 16 700 заявок на 2022 год.
Такое значительное превосходство в количестве патентных заявок на ИИ отражает доминирующее положение Китая в различных технологических отраслях - от наноматериалов и робототехники до передовых радиочастотных коммуникаций, оборонных и космических технологий.
Источники, близкие к пекинским руководителям, утверждают, что подача патентных заявок является одним из наиболее эффективных способов противостоять кампании ограничений, проводимой Вашингтоном. Хотя не все патентные заявки приводят к реальным изобретениям, китайские компании, такие как Huawei, добились инноваций в таких областях, как нейронные сети, суперкомпьютеры и распознавание образов.