Китай стал лидером в разработке квантовых технологий

Анализ провела компания Valuenex. Сначала специалисты взяли все патенты, связанные с квантовыми технологиями. Тут лидером стала американская IBM со140 патентами. Microsoft заняла третье место с 81 патентом, а Google — четвёртое с 65 патентами.

Однако, когда дело дошло до квантовой связи и криптографии, лидером оказался Китай. Huawei, например, заняла второе место со 100 патентами, а Пекинский университет почты и телекоммуникаций — четвёртое с 84 патентами.

В итоге по квантовым технологиям Китай имеет более 3000 патентов, что в два раза больше, чем у США. Всю картину по патентам можно оценить на графиках ниже: