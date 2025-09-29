Китай стал мировым лидером по числу промышленных роботов

Стремительный рост объясняется тем, что Китай стал главным производственным центром мира. Сейчас на его долю приходится почти треть всего мирового производства — больше, чем у США, Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании вместе взятых.

В то время как другие страны сокращают внедрение роботов, Китай увеличивает их число на 7% в год. Эксперты прогнозируют, что до 2028 года рост составит около 10% ежегодно.

Интересно, что Китай меньше интересуется гуманоидными роботами, популярными в США и Европе.