Китай стал участником ещё одной торговой войны

Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны. Несогласная с этим Япония быстренько ввела ограничения на экспорт некоторых материалов для производства техники в Южную Корею.

Теперь Токио обнаружил, что корейские компании Samsung и SK Hynix отправляют японское сырьё прямо в Китай, минуя таможню в собственной стране. Что же происходит?

Дело в том, что у Samsung и SK Hynix есть заводы на территории Китая. Им требуется точно такое же сырьё, которое компании используют на производствах в родной стране. Южнокорейцы решают задач элегантно: просто закупают у японцев материалы и часть их везут в Китай.

Японское правительство крайне этому возмутилось. Новое распоряжение Токио требует, чтобы южнокорейские компании указывали точного конечного получателя при подписании разрешения на экспорт высокотехнологичного сырья. В случае неисполнения требований компаниям грозит уголовное преследование.

Возможное сокращение поставок сырья в Китай, конечно, ударит по бизнесу в стране.