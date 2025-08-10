Китай стремительно развивает индустрию гуманоидных роботов, заметили эксперты

Опубликовано 10 августа 2025, 16:511 мин.
Китай стремительно развивает индустрию гуманоидных роботов, заметили экспертыБлагодаря совместным усилиям
В лаборатории Galbot в Пекине создали недавно робот-гуманоид, который может брать товары с полок и аккуратно класть их в тележку. Развитие таких роботов в Китае стало возможным благодаря поддержке правительства, сотрудничеству науки и бизнеса, отмечают эксперты.
© Xinhua / Chen Haoming
Министерство промышленности активно запускает программы по робототехнике, а также стимулирует инвестиции в ключевые технологии и сотрудничество университетов с компаниями. В Шэньчжэне создан особый технопарк, где учёные и инженеры быстро превращают идеи в реальные продукты.
Согласно прогнозам, рынок гуманоидных роботов в Китае к 2030 году может достигнуть 870 миллиардов юаней (около 122 миллиардов долларов).
В Китае сейчас более 80 компаний по производству гуманоидных роботов, а новые стартапы появляются с большой скоростью. И, несмотря на сложности, будущее отрасли выглядит многообещающим, пишут СМИ.