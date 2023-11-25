Наука и технологии
15:48, 25 ноября 2023
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Китай стремится к звездам, или почему новый спутник страны - начало «конца» Starlink

Будущее за спутниковым интернетом

Китай незаметно включился в гонку за мировое «интернет-доминирование», осуществив запуск спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий спутникового интернета. Таинственный полезный груз, запущенный на борту ракеты Long March 2D, представляет собой «экспериментальный спутник для спутниковых интернет-технологий».

Китай стремится к звездам, или почему новый спутник страны - начало «конца» Starlink

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Источники намекают на возможность запуска нескольких спутников, созданных Шанхайской академией космических технологий и Инновационной академией микроспутников.

Высказываются предположения, что эта секретная миссия является ключевым шагом в амбициозном китайском проекте Guowang, предусматривающем создание группировки из 13 000 спутников на низкой околоземной орбите - прямого ответа на проект Starlink компании SpaceX.

Этот шаг Китая может изменить глобальный ландшафт, обеспечив не только широкое распространение связи, но и утвердив страну в качестве ключевого игрока в области космической инфраструктуры.

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