Китай стремится к звездам, или почему новый спутник страны - начало «конца» Starlink

Источники намекают на возможность запуска нескольких спутников, созданных Шанхайской академией космических технологий и Инновационной академией микроспутников.

Высказываются предположения, что эта секретная миссия является ключевым шагом в амбициозном китайском проекте Guowang, предусматривающем создание группировки из 13 000 спутников на низкой околоземной орбите - прямого ответа на проект Starlink компании SpaceX.

Этот шаг Китая может изменить глобальный ландшафт, обеспечив не только широкое распространение связи, но и утвердив страну в качестве ключевого игрока в области космической инфраструктуры.