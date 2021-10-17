Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую всю планету

Источники издания отметили, что Китай таким образом продемонстрировал «передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединённых Штатов врасплох».

Кроме того, есть информация, что гиперзвуковой планирующий блок отклонился от цели примерно на 30 километров. Тем не менее эти испытания показали, что Пекин добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия.

До этого многие эксперты уличали США в том, что страна отстаёт по разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. У Москвы, например, на боевое дежурство уже заступил полк, вооружённый ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».