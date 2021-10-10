Китай тайно выпустил гораздо больше боевых подлодок, чем официально заявлял

Журналисты пишут об этом со ссылкой на доклад автора французской энциклопедии подводных лодок Эрика Женевеля и американского эксперта по подводным лодкам Ричарда У. Стирна. Авторы заявили, что китайцы путают идентификационные номера, чтобы скрыть количество построенных для ВМС НОАК новейших атомных субмарин тип 094 и тип 094А. Так, в 2020 году Китай говорил, что у него на вооружении стоят шесть новейших атомных субмарин стратегического назначения проекта тип 094А. Однако эксперты считают, что это число может не соответствовать действительности.

Отмечается также, что такие подлодки тип 094А могут нести новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая якобы способна поразить цели на всей территории США.