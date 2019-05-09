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Китай украл американское кибеоружие и использовал его против США

Американцы создавали это оружие против Китая
Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, рассказала, что китайские хакеры украли кибеоружие, которое Агентство национальной безопасности (АНБ) США готовило против Китая. Затем хакеры использовали оружие против американских союзников.

Эксперты считают, что данная группа хакеров под названием Buckeye работает на китайское правительство. Специалисты сообщили, что в первый раз в жизни сталкиваются с ситуацией, когда хакеры используют для атаки методы, направленные против них самих.

Buckeye начала использовать модифицированные версии двух инструментов АНБ ещё в марте 2016 года. Она провела кибератаки на союзные США государства — Бельгию, Люксембург, Вьетнам, Филиппины и Гонконг. Хакеры целились в научно-исследовательские организации и компьютерные сети, связанные с американским правительством.

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