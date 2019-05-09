Китай украл американское кибеоружие и использовал его против США

Эксперты считают, что данная группа хакеров под названием Buckeye работает на китайское правительство. Специалисты сообщили, что в первый раз в жизни сталкиваются с ситуацией, когда хакеры используют для атаки методы, направленные против них самих.

Buckeye начала использовать модифицированные версии двух инструментов АНБ ещё в марте 2016 года. Она провела кибератаки на союзные США государства — Бельгию, Люксембург, Вьетнам, Филиппины и Гонконг. Хакеры целились в научно-исследовательские организации и компьютерные сети, связанные с американским правительством.