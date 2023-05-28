Китай укрепит сотрудничество по полупроводникам с Южной Кореей. Но кажется, она об этом не знает

Во время встречи министр коммерции Китая Ван Вентао и министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын обсудили важность поддержания стабильности в цепочке промышленных поставок и укрепления двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества. По крайней мере так рассказали с китайской стороны.

В то время как Министерство торговли Китая подчеркнуло готовность к углублению торгового и инвестиционного сотрудничества, в южнокорейском заявлении не было конкретного упоминания о полупроводниках. Вместо этого министр торговли Южной Кореи призвал Китай стабилизировать поставки жизненно важного сырья и создать предсказуемую бизнес-среду для южнокорейских компаний, работающих в Китае.