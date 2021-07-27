Китай уличили в хакерских атаках не только на противников, но и на союзников

Сообщается, что хакерские атаки велись на фоне переговоров между Китаем и Камбоджей по поводу использования реки Меконг. Это произошло в 2018 году, в день, когда Камбоджа принимала поддерживаемый Китаем саммит лидеров сотрудничества Lancang-Mekong Cooperation. Хакеры похитили важные данные.

Посольство КНР в Камбодже отвергло все обвинения со стороны США. А МИД Китая заявил, что это США выступают главным источником кибератак в мире.

Помимо этого, американский минюст обвинил четырёх граждан Китая, один из которых хакер-наёмник, а трое — сотрудники спецслужб, в атаках на компании и организации в США и других странах.