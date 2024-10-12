​​Китай улучшил легкие танки Type 15 с учетом СВО

Опубликовано 12 октября 2024, 13:301 мин.
Китай улучшил легкие танки Type 15 с учетом СВОС помощью технологий противодействия дронам
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала модернизацию своей военной техники в ответ на уроки, извлеченные из проводимой СВО, пишет Лента.ру. Так, во время недавних учений легкие танки модели Type 15 были замечены с противодроновыми «мангалами», о чем сообщает Defence Blog.
Эти «мангалы» предназначены для защиты танка от снарядов, сбрасываемых дронами, и дронов-камикадзе, которые уже показали свою эффективность в современных боевых условиях. Модернизированные танки Type 15 были представлены на общевойсковых учениях, проводимых в высокогорной местности.
Решетчатый экран на танке Type 15 покрывает почти все поверхности башни, дополняя стандартную композитную броню и системы динамической защиты. Эта адаптация, отмечают эксперты, отражает растущее внимание к угрозам со стороны дронов в военных операциях.