​​Китай улучшил легкие танки Type 15 с учетом СВО

Эти «мангалы» предназначены для защиты танка от снарядов, сбрасываемых дронами, и дронов-камикадзе, которые уже показали свою эффективность в современных боевых условиях. Модернизированные танки Type 15 были представлены на общевойсковых учениях, проводимых в высокогорной местности.

Решетчатый экран на танке Type 15 покрывает почти все поверхности башни, дополняя стандартную композитную броню и системы динамической защиты. Эта адаптация, отмечают эксперты, отражает растущее внимание к угрозам со стороны дронов в военных операциях.