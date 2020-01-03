Китай усилил боевую подготовку

Этот приказ стал первым у Центрального военного совета в 2020 году. В нём указано, что вооружённые силы должны поддерживать высокий уровень боевой готовности, а также активизировать чрезвычайную и боевую подготовку.

В приказе также говорится, что необходимо усилить совместное командирование в учебном процессе, улучшить подготовку личного состава вооружённых сил и усовершенствовать систему оценки.

Напомним, недавно прошли совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая. Он велись с 27 по 30 декабря в Оманском заливе. Их главной целью была отработка борьбы с террористами и пиратами.