Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2026, 12:55
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Китай усилил контроль экспорта индия на фоне спроса со стороны ИИ

Металл нужен для чипов
Китай начал внимательнее проверять экспорт индия. Металл используется в производстве компонентов для современных дата-центров. Хотя сам индий пока не включен в список ограничений, покупатели сообщили о более тщательной проверке поставок.
Китай усилил контроль экспорта индия на фоне спроса со стороны ИИ

© Ferra.ru

www.reuters.com/world/china/china-tightens-indium-export-checks-ai-demand-increases-2026−06−19/Китай занимает около 70% мирового производства индия. Основная часть металла получается как побочный продукт переработки цинка и применяется в дисплеях, припоях и при создании фосфида индия. Этот материал используется для выпуска высокоскоростных оптических чипов, необходимых для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Некоторые компании столкнулись с увеличением сроков оформления поставок и дополнительными запросами по конечным пользователям. Участники рынка опасаются, что проверки могут стать подготовкой к новым экспортным ограничениям.

Индий также рассматривается США как стратегически важный ресурс. Американское правительство ранее объявляло о планах создать запас до 403 тонн этого материала за три года.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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