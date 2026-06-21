Китай усилил контроль экспорта индия на фоне спроса со стороны ИИ

www.reuters.com/world/china/china-tightens-indium-export-checks-ai-demand-increases-2026−06−19/Китай занимает около 70% мирового производства индия. Основная часть металла получается как побочный продукт переработки цинка и применяется в дисплеях, припоях и при создании фосфида индия. Этот материал используется для выпуска высокоскоростных оптических чипов, необходимых для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Некоторые компании столкнулись с увеличением сроков оформления поставок и дополнительными запросами по конечным пользователям. Участники рынка опасаются, что проверки могут стать подготовкой к новым экспортным ограничениям.

Индий также рассматривается США как стратегически важный ресурс. Американское правительство ранее объявляло о планах создать запас до 403 тонн этого материала за три года.